Multiplication des actions de solidarité

Chaque année, durant le mois de carême, les bonnes volontés multiplient les actions de charité en vue de permettre à des familles nécessiteuses d’aborder dans de bonnes conditions le Ramadhan, connu pour la flambée de la mercuriale. C’est dans ce sens que l’Association «Aube», du village Aït Yahia, dans la daïra de Béni Douala, a procédé à l’ouverture d’un restaurant Rahma au centre-ville de localité. Celui-ci servira des repas chauds durant tout le Ramadhan au profit des démunis, mais aussi des personnes de passage. Avant-hier donc, les volontaires s’affairaient à concocter des plats pour l’Iftar qu’ils allaient servir sur place et aux domiciles des personnes ne pouvant faire le déplacement. C’est une moyenne de 100 repas par jour que les membres de l’association en question visent à préparer durant tout ce mois. Dans le même contexte, et grâce à la solidarité villageoise, accompagnés par ladite association, une famille a pu bénéficier d'une maison neuve avec toutes les commodités. La forte mobilisation des bienfaiteurs, qui se sont donné main forte, a permis à cette famille démunie de disposer d’un toit décent et digne de ce nom.

Lyès Mechouek