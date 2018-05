Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 30 minutes | 63 lecture(s)

Le réseau routier en piteux état

Les habitants de la commune de Tadmaït, à 18 km à l’ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou, n’ont jamais cessé de se plaindre de la dégradation du réseau routier de leur commune qui est dans un état de délabrement avancé, a-ton constaté sur place. En effet, la majorité des ruelles ont subi d’énormes dégradations, notamment au niveau de l’entrée de la cité Chouhada, au chef-lieu communal, où les nids-de-poule sont devenus de véritables «cratères». La circulation est un casse-tête pour les automobilistes qui usent de tous les réflexes pour éviter d’endommager leurs véhicules. La dégradation est aussi constatée dans la Rue Cheradi Ali au centre ville, actuellement dans un état peu reluisant. L’on dénombre aussi ces mêmes situations dans les cités du 08 Juin, 12 Logements, 48 Logements et la cité des Oranges. A cet effet, la population locale interpelle les élus à agir en urgence en vue de remédier à cette lamentable situation.

L’éclairage public en panne

Les automobilistes de la région de Tadmaït interpellent les services concernés pour procéder à la réparation de l’éclairage public couvrant la route nationale N°12 reliant Tadmaït à Tizi-Ouzou. En effet, cette situation dure depuis longtemps. Selon les témoignages de certains usagers de cette route, on fait état des difficultés en matière de manque de visibilité notamment pendant la période nocturne, en raison de la panne prolongée des lampadaires implantés tout au long de l’autoroute. «Cela fait très longtemps que l’éclairage public qui couvre ce chemin menant de Tadmaït vers Tizi-Ouzou est à l'arrêt. De ce fait, j’appelle les services concernés à prendre en charge la remédiation à la situation. La visibilité est très faible dès la tombée de la nuit. Les lampadaires sont inopérants au niveau de ce tronçon routier notamment à partir de la sortie est du chef-lieu communal de Tadmaït jusqu’à l’entrée de Boukhalfa», fera savoir l’un des habitants de la région.

Prolifération des chiens errants

La campagne d’abatage des chiens errants tant promise par les autorités locales de Tadmait, tarde à voir le jour. En effet, la prolifération des chiens errants à travers divers quartiers et cités de la commune constitue un véritable danger pour la vie et la sécurité des citoyens. par conséquent, les résidents de la région n’ont cessé de se plaindre de cet état de fait, d’autant plus que la présence de ces chiens constitue aussi un problème de santé publique. L’on apprendra que plusieurs citoyens ont été mordus par ces chiens errants au niveau du chef-lieu. Pourtant les services concernés de la daïra de Draa-ben-Khedda ont délivrée une autorisation pour entamer cette opération, à l’APC de Tadmait le mois de mars dernier, a-ton appris auprès de sources locales. «Les services concernés au niveau des autorités locales nous ont promis de lancer, durant le mois de mars dernier, une opération d’abattage des chiens errants. Hélas, leur promesse n’a pas été tenue et la situation s’est accentuée davantage», dira Mouloud l’un des résidents du centre-ville.

60 kits alimentaires distribués

Dans le cadre de son plan d’action pour le mois de carême, l’Association Tharwa n’el kheir de Tadmaït, à 18 km à l’Ouest de Tizi-Ouzou, a mobilisé l'ensemble de ses adhérents durant la journée d’avant-hier vendredi, pour procéder à la répartition de colis alimentaires sur les familles défavorisées, recensées aux quatre coins de la localité. C’est un nombre de 60 couffins Ramadhan, contenant divers produits de base, tels que la semoule, le lait en poudre, l’huile de table et des parts de viande, qui ont été offerts aux familles dans le besoin de la région, dont les revenus ne peuvent permettre, à eux seuls, un Ramadhan dans de bonnes conditions, surtout que cette période est connue pour ses prix qui atteignent des pics brûlants, érodant même le porte-monnaie des petites bourses.

Rachid Aissiou