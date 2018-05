250 repas servis quotidiennement

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

L’APC de Draâ Ben Khedda a repris l’organisation de la "Maïdat Ramadhan 2018". Après plusieurs années de prise en charge de ce restaurant humanitaire, le CRA, comité local de Draâ Ben Khedda, n’assurera plus cette mission. L’APC a donc repris l’opération de l’iftar collectif, comme en 1997. Une réunion regroupant tous les partenaires, à savoir le mouvement associatif, les SMA, les comités de quartiers et du CRA, s’est tenue dernièrement pour discuter des moyens à mettre en place pour réussir cette opération. Toutefois, le CRA n’a pas souhaité y participer. Il a aussi été décidé que la "maïdat ramadhan" se tiendra au niveau de la cantine de l’école primaire Saïd Ameur. «C’est la deuxième journée de l’organisation du restaurant. Il a été convenu que chacun des collaborateurs soit présent pour une durée de trois jours pour le service, la vaisselle et le nettoyage. L’Union sera présente six jours/semaine», informera le responsable de l’Union des anciens scouts (SMA). Et de poursuivre : «Nous servons entre 200 et 250 repas sur place. Néanmoins, il a été décidé de supprimer les repas à emporter, austérité oblige». Quant à l’approvisionnement, l’un des élus de l’APC explique : «Une somme d’environ 120 millions de centimes a été dégagée par l’APC, en plus des dons des bienfaiteurs. Le repas est composé de la chorba, d’un plat de résistance, d’une boisson et d’un dessert». Sur un autre volet, «la liste des enfants nécessiteux à circoncire est ouverte et la circoncision aura lieu au centre de cardiologie de Draâ Ben Khedda», a annoncé le même élu.

M A Tadjer.