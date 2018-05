Le CRA multiplie ses actions

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

La nouvelle équipe du Croissant rouge algérien du bureau de Tizi-Gheniff a peaufiné un programme d'action riche pour ce mois de Ramadhan. A la veille de ce mois déjà, les membres du CRA ont organisé une opération de collecte de dons de sang, en collaboration avec l'EPH Krim Belkacem de Draâ El-Mizan et la polyclinique de la localité. «Nous avons collecté une cinquantaine de poches. Il y a eu un fort engouement de donneurs», se félicite M. Abdennour Laskri, en sa qualité de secrétaire général dudit comité. Pour ce mois de piété, les membres du CRA local et d’autres bénévoles ont ouvert le restaurant «Meidat El Hillal». Au quatrième jour de ce mois de carême, il a été constaté de visu un mouvement exceptionnel devant le café «Le ballon d'or», mis à la disposition du comité par son propriétaire. «Il nous l’a cédé gracieusement pour ce mois de Ramadhan», précise notre interlocuteur. «Nous avons placé dans des superettes des corbeilles dans lesquelles les âmes charitables mettent des denrées alimentaires. De nombreux commerçants, boulangers et marchands des fruits et légumes nous offrent des produits pour la préparation des repas. D'autres nous versent directement de l'argent», soulignera un autre membre du bureau. Interrogé sur le nombre des repas servis, il nous indiquera: «Sur place, on sert jusqu'à 150 repas complets, desserts et limonades compris. Une vingtaine de familles emporteront aussi chez elles des repas tout au long de ce mois. Ce chiffre va augmenter parce que nous avons lancé une opération de recensement des familles nécessiteuses. Nos bénévoles livrent des repas à domicile, pour au moins, quatre familles». Un autre interlocuteur fera savoir que, le premier juin, est prévue une opération de circoncision collective pour une quarantaine d'enfants, à l'hôpital de Draâ El-Mizan. «Le recensement a été déjà lancé», signale un autre intervenant. Celui-ci soulignera qu’une opération de collecte de vêtements sera lancée prochainement pour les distribuer aux enfants issus de milieux défavorisés, avant la fête de l'Aïd El Fitr. «Nous lançons un appel à tout donateur de se rapprocher de notre bureau», diront les membres de ce nouveau bureau.

Amar Ouramdane