Riche programme à la maison de jeunes

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Pour ses activités d’animation des soirées ramadanesques, la maison de jeunes d’Iferhounène, en collaboration avec l’association «Mghi» et le club sportif amateur d’Aït Arbi, a concocté un programme devant satisfaire tous les goûts et tous les âges. Située à quelques centaines de mètres du chef-lieu communal, cette dernière multiplie les activités pour attirer le grand public, à chaque événement religieux ou commémoratif. Cette distance n’empêchera pas les habitants de se déplacer et oublier les sempiternelles parties de cartes et de dominos, principaux loisirs nocturnes qui leurs sont proposés durant ce mois sacré. Le théâtre donnera donc le ton le 24 mai, avec la pièce «sin nni», alors que la soirée du lendemain sera réservée à un gala artistique qui sera animé par Yaha Malek, Naït Saâdi Kamal, Hadjam Yugoutha et Abdi Bilal. Les sportifs auront, eux aussi, leur part avec le football, le billard, le tennis de table et autres, avec des tournois qui se dérouleront pendant les soirées du 27 au 30 mai, puis du 5 au 6 juin. Par ailleurs, un hommage sera rendu aux artistes, fort nombreux dans cette région, qui a enfanté Cherif Kheddam, Taleb Rabah et tant d’autres, le 8 juin par un gala artistique alors que de la poésie ainsi qu’une soirée pour handicapés meubleront d’autres veillées. Cependant, l’attraction qui attirera un nombreux public est, sans conteste, le programme réservé aux enfants. Les petits seront gâtés pendant pratiquement quatre jours, avec de la magie, des dessins animés et autres. Le clou de l’animation pour enfants est, sans doute, la soirée du 31 mai où les animateurs initieront ceux-ci aux expériences scientifiques éducatives, le recyclage et arts plastiques, le concours de dessin et tant de jeux qui feront leur bonheur.

A. O. T.