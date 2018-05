Premières soirées ramadanesques moroses

Par DDK | Il ya 23 minutes | 9 lecture(s)

D’habitude, à Larbaâ Nath Irathen, les soirées du mois sacré sont empreintes, dès les premiers jours, d’une ambiance de gaîté, tant l’animation nocturne est au rendez-vous. Mais cette année, à la grande déception des citoyens, les soirées, du moins les toutes premières du mois, sont pour le moins moroses, puisqu’aucun spectacle ni autre animation culturelle ne semblent programmés pour la localité. Les précipitations et le retour du froid de ces derniers jours n’ont pas été pour améliorer quelque chose. Et pourtant, les citoyens de la localité avaient espéré rompre avec la monotonie induite par un quotidien maussade, fait de longues journées de travail, avec l’arrivée du mois sacré. Les habitants ont vite déchanté, espérant toutefois que la situation changera au mieux dans les jours à venir. Il faut dire que même les déplacements pour rendre visite aux proches ou amis sont devenus compliqués avec le mauvais temps qui s’est installé depuis le début du mois de carême, auquel s’ajoute l’épaisse couche brumeuse, tel un voile, dissuadant les citoyens de se déplacer. Découragés, la plupart des citoyens préfèrent rester chez eux. Les rares habitants qui mettent les pieds dehors, se rendent généralement au petit café du coin, pour siroter quelque boisson et s’adonner aux coutumiers jeux de cartes ou au domino tout au long de la soirée. «Ce sont les seuls endroits (cafés) pour ‘’tuer‘’ le temps par-ci. On aurait vraiment aimé voir les associations organiser des théâtres et autres soirées musicales pour changer un peu d’air. De plus, cette année, même à la maison, le programme TV est sans intérêt. Auparavant, à pareille mois, tout le monde se réunissait au salon et attendait avec impatience les émissions programmées. Mais cette année, ‘’walou’’. J’écoute la radio, je préfère !», regrette un quadragénaire. Et d’ajouter : «Certes, ce n’est que le début du mois sacré et les enfants vont passer leurs examens dans quelques jours, mais cela n’explique pas cette situation. D’habitude, de nombreuses affiches sont placardées au niveau du chef-lieu, annonçant de nombreux spectacles».

Youcef Ziad