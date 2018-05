Le groupe ONE au secours des familles démunies

Par DDK | Il ya 23 minutes | 8 lecture(s)

La solidarité en ce mois de Ramadhan ne se limite pas aux subventions de l'Etat, mais aussi au concours d'âmes charitables et de donateurs. Dans cette commune ô combien déshéritée, toute aide est la bienvenue. «Nous avons acquis 460 colis alimentaires avec l'argent mis à notre disposition par la Dal et la subvention que nous avons dégagée sur notre budget. Mais, cela reste insuffisant pour répondre à la forte demande de familles démunies», nous confiera, M. Hakim Amrani, en sa qualité de président de la Commission Sociale. «Nous avons respecté les directives de la Direction de l'Action Sociale et de la Solidarité. Le montant d'un couffin est à 5000 dinars et il comporte les onze produits de large consommation, à savoir la semoule, le café, le sucre, le lait en poudre, l'huile de table, la vermicelle, les pois chiches... », nous expliquera-t-il. Interrogé sur le nombre de parts, il nous répondra: «Nous n'allons pas satisfaire la moitié des demandeurs». Par ailleurs, notre interlocuteur nous apprendra que la Direction Sociale de la wilaya a mis à leur disposition deux quotas respectifs soit 70 colis puis, 30 autres. Au moins, nous répondrons encore à une centaine de familles, se réjouira-t-il de dire. Il faut aussi souligner au passage que le groupe Ozgun- Nurol - Engoa (ONE) réalisant la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest, a contribué avec un apport de 60 colis alimentaires au profit de cette catégorie de familles. «Nous saluons ce geste du groupe ONE», dira encore M. Hakim Amrani. Ainsi, au total, ce sont 620 familles qui bénéficieront de ces aides dans l'attente, peut être, que des donateurs se manifesteront dans les prochains jours. «Il y a quelques années de cela, le nombre de familles bénéficiaires atteignait les 1200», soulignera un ex-élu faisant toujours partie de l'actuelle assemblée. L'opération a été déjà lancée en faisant participer les comités de villages dans la distribution de ces colis tandis, que le transport est assuré par les camions de l'APC. A noter, en parallèle, cette initiative des jeunes de cette commune qui ont ouvert un restaurant au niveau du chef-lieu où sont servis des repas chauds, non seulement aux familles nécessiteuses mais aussi aux usagers de la RN25 qui y feront escale pour la rupture du jeûne.

Amar Ouramdane