Le village Izemouchene s'implique

Le comité du village Izemouchene relevant de la grande localité de Boumahni, dans la commune de Aïn Zaouia, a fait part, par le biais de son président, Meziane Hamitouche, de «l'absence de l'autorité locale pour régler un problème qui touche à la santé publique». Notre interlocuteur dit avoir insisté auprès de l'APC pour que ses services interviennent en urgence, pour réparer une conduite d'assainissement défectueuse. La vétusté du réseau, ainsi que le déboitement des buses de petites dimensions survenu en amont du village sont à l'origine du ruissellement des eaux usées à même la chaussée. Les villageois sont outrés par cette situation aux conséquences graves sur le vécu de dizaines de familles, avec le risque de maladies liées à l'insalubrité et les odeurs nauséabondes qui s’en dégagent. L'autre risque dont on ne cesse de parler au village, c'est sans doute les affaissements de terrains à cause de ces eaux usées qui infiltrent le sol. En ce sens, le président du comité n'a pas caché son inquiétude tout en implorant les services de l'État et l'APC d'intervenir pour au moins faire face au plus urgent, à savoir procéder au remplacement des canalisations en état de dégradation. Pour la solution définitive, le même représentant de l'un des plus grands villages de la commune, estime qu'il est temps de rénover complètement ce réseau auquel sont raccordées des centaines de foyers. Pour rappel, le même problème n'a pas encore été résolu au village Azib Chikh, où des eaux usées continuent de se déverser sur la route à ciel ouvert et à proximité d'une école primaire.

Merzouk Haddadi