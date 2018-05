Une aire de jeux réalisée par les jeunes

Par DDK | Il ya 57 minutes | 80 lecture(s)

Leur aire de jeux a été utilisée pour la réalisation d'un projet de 160 logements RHP, si bien que depuis 2010, les jeunes de Boufhima, un faubourg de la ville de Draâ El-Mizan, sur la RN68 vers Tizi-Gheniff, n'ont plus d'endroit où pratiquer leur sport préféré, le football.

«Depuis que notre stade est pris pour ces logements, nous n'avons organisé aucun tournoi de football. Pourtant, c'est la seule passion de nos jeunes dans ce village où il n'y a aucune autre structure juvénile», dira un volontaire rencontré sur les lieux. Peu avant le début du mois de Ramadhan, les jeunes de tous les quartiers de ce village se sont rendus à l'APC pour s'enquérir de ce manque. «Nous avons constitué un collectif et nous avons fait les démarches auprès des responsables de l'APC afin de trouver un moyen de concrétiser le projet que nous leur avons soumis», souligne un autre intervenant. Et un autre de nous dire: «Bon, l'APC nous a aidés avec cette clôture en grillage. Quant à tous les travaux, nous les avons réalisés nous mêmes. Il est attendu que l'APC nous fournisse le tuf nécessaire». Dans notre virée sur les lieux, il nous a été donné de constater que tous les jeunes étaient mobilisés. D'ailleurs, les travaux ne prenaient fin qu'à la nuit tombée. «Nous nous relayons ici du matin au soir. Pratiquement, nous avons terminé. Comme vous voyez, nous avons une aire de 44 mètres de longueur sur 22 mètres de largeur. Fort heureusement, le terrassement a été fait par l'entreprise réalisatrice du projet de la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest», souligne un autre jeune accosté devant cette aire de jeux. Les jeunes du village comptent lancer le premier tournoi de football durant ce mois de sacré. «Pour le moment, nous envisageons organiser un mini-championnat de quatre à huit équipes issues des quartiers du village. Mais, durant les vacances d'été, nous organiserons un tournoi auquel participeront d'autres équipes de toute la commune», nous confie un autre interlocuteur. En tout cas, cette belle initiative est à mettre à l'actif de ce collectif soutenu par tous les autres jeunes. En outre, tout autour de cette aire de jeux qui attire l'attention des usagers de la RN 68, ces jeunes ont mis en place d'autres espaces pour d'autres jeux comme la pétanque. Des initiatives comme celles-ci ne sont qu'à encourager, d'autant plus qu'elles émanent des jeunes en quête de loisirs et de sport.

Amar Ouramdane