Concours de chaâbi en soirée

Par DDK | Il ya 56 minutes | 74 lecture(s)

Ils seront douze chanteurs amateurs à concourir, ce soir, à la salle de cinéma L’Afrique, de Larbâa Nath Irathen, à l’occasion de la première édition du Concours de la musique chaâbie qu’organise l’association Ibturen, en mémoire d’Ahcène Mezani, un monument de la chanson kabyle et auteur de plusieurs chefs-d’œuvre tels que Yelis N Cherif, Ruh as ghred. Un concours auquel ont collaboré les autorités municipales représentées par l’APC et la Direction de la culture de la wilaya. Durant quatre participations et devant un jury, la douzaine de participants ayant déjà confirmé leur participation à cette soirée, vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour décrocher la première place. Le président de l’association organisatrice, en l’occurrence Lyes Sedouki, dira à ce sujet : «Sur 35 chanteurs amateurs, venus de différentes régions de la wilaya de Tizi-Ouzou, les jurys ont sélectionné douze candidats. Et pour cette première édition, nous avons tenu à rendre un vibrant hommage à un grand chanteur de la chanson kabyle, à savoir Ahcène Mezani. Mais aussi, par cette action, nous voulons encourager l’animation de proximité qui est, d’ailleurs, saluée par la Direction de la culture de Tizi-Ouzou». Et de terminer : «Cette édition sera suivie d’autres. Nous voulons que ce concours devienne une tradition et lui donner une dimension nationale».

Youcef Ziad