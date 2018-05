La lutte contre la vente illicite des boissons alcoolisées continue

Par DDK | Il ya 56 minutes | 87 lecture(s)

Des éléments de la brigade de Gendarmerie de Yattafen ont procédé, à la veille du mois de Ramadhan, à la saisie d’une grande quantité de boissons alcoolisées et d’un matériel de réfrigération dans un local faisant office de dépôt de vente et de consommation d’alcool, sis au chef-lieu communal de Yattafen. C’est au cours d’une descente nocturne que les gendarmes ont sévi contre ce type de commerce illégal. Il y a lieu de signaler que depuis quelques années, les dépôts illicites de vente d’alcool poussent comme des champignons dans la commune de Yattafen, au point où le chef-lieu, Souk El-Had, en a compté trois à un certain moment, dont l’un, le plus ancien, se trouvait juste en face du siège de la mairie. Quant au dépôt fermé une journée avant le Ramadhan, il se situait entre le chef-lieu, Souk El-Had, et le village Aït Saâda, au lieu-dit Tizi n’Yighil. Un endroit où il était très difficile de circuler la nuit, surtout entre 18 heures et minuit, en raison d’innombrables véhicules stationnés sur les abords de la route. Il y a lieu de noter que ce débit illicite et clandestin d’alcool existait depuis des années. Ainsi, cette nouvelle descente n’a fait que rassurer la majorité des citoyens de la commune. Après cette opération coup-de-poing, la commune de Yattafen retrouverait son calme et sa quiétude pour lesquels elle est était connue. C’est là le souhait de l’ensemble des habitants, qui craignent, toutefois, la probable réouverture de ces locaux après le mois de carême. En tout cas, cette descente a été saluée par les citoyens de la commune, qui s’étaient plaints à maintes reprises auprès des ex-APC. La population locale avait même interpellé l’ex-wali de Tizi-Ouzou, lors d’une visite officielle qu’il avait effectuée au chef-lieu de ladite localité.

M. A. B