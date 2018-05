Des chaînes pour le thon rouge

Par DDK | Il ya 1 heure | 188 lecture(s)

Les poissonneries de Tigzirt, principalement celles situées au port, sont les seuls coins de la ville à connaitre une certaine affluence en ces jours de Ramadhan. La raison en est la disponibilité en suffisance du fameux thon rouge à un prix défiant toute concurrence et qui est de l’ordre de 1 000 DA le kilo. L’on comprendra aisément le grand intérêt de la population pour ce met de choix. Un client rencontré sur les lieux et qui commanda une tranche de trois kilos, nous confie : «Quand la sardine frôle les 700 DA, s’offrir du thon rouge tout frais à 1 000 DA est une aubaine !» Le thon rouge compte plusieurs espèces, noir de peau, sa chair est rouge. Il est tellement prisé que des quotas sont délivrés délimitant la pêche autorisée à chaque pays. Un vieux pêcheur rencontré à la sortie du port en ébullition, dira : «Il est pêché à l’hameçon généralement au mois de mai. Comme chaque pièce peut atteindre 2 quintaux, voire 3 et même au-delà, les petites barques ne peuvent le pêcher, alors ce sont les chalutiers qui le pêchent». Un poissonnier qui s’affaire à la découpe pour ses clients sur une pièce d’environ 150 kilos, nous déclare : «Ces jours-ci, nous faisons principalement notre chiffre d’affaires sur le thon. Nous vendons aussi des espèces petites et différentes, mais les gens nous demandent particulièrement du thon». A le voir à l’œuvre, on croirait un boucher. Les clients se suivent et les commandes sont rarement au-dessous de 2 kilos. En ce mois de Ramadhan, la plupart des ménages s’approvisionnent en thon rouge, non seulement pour sa disponibilité et son accessibilité, mais surtout pour sa succulence reconnue par les initiés en art culinaire. Quant à ceux qui ne savent pas bien le cuisiner, le recours aux recettes sur les sites de cuisine sur internet est conseillé pour ne pas se priver de ce met savoureux et nourrissant.

F. T.