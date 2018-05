Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

L’association d’aide aux malades cancéreux, activant au niveau de la daïra de Larbâa Nath Irathen, organise, aujourd’hui, samedi 26 mai, en collaboration avec l’APC, une journée de sensibilisation sur le cancer du sein et du col de l’utérus. L’événement aura lieu au niveau de la bibliothèque communale, sise au chef-lieu et cela, à partir de 21h. Effectivement, dans le souci de sensibiliser les gens et de décomplexer certains patients pour qui, encore de nos jours, être malade reste un tabou, l’association suscitée, fraîchement créée, a programmé une conférence-débat qui sera animée par le docteur en pharmacie Dr Ould Mohand, Dr Rezig et Madame Idir qui vont revenir sur les facteurs de risques de cette maladie qui fait des ravages chaque année. Pour cette rencontre, les organisateurs ont aussi pour but d’inciter les gens à se faire dépister à temps et ne plus avoir honte de sa maladie. Dans ce sens, la présidente de l’association suscitée, à savoir Madame Zirmi, dira : «Notre objectif est d’abord de recenser les malades de la région. Pour cela, nous voulons aller dans les villages de la localité, faire un travail de proximité afin de permettre à un grand nombre de personnes, surtout les femmes qui n’ont jamais consulté, de profiter de cette occasion. D’autant plus que le nombre de malades ne cesse malheureusement d’augmenter d’année en année au niveau de la commune et un peu partout ailleurs. Notre association veut prendre en charge les malades en leur facilitant l’accès aux soins. Bien sûr, des journées de formation prévues pour nos adhérents seront organisées bientôt», dit-elle avant d’ajouter : «Notre souci est d’inciter les citoyens à se faire dépister à temps, afin de faciliter les soins. L’association Talwit promet que d’autres journées de sensibilisation seront organisées plusieurs fois par an, au vu de l’importance de ces journées».

Youcef Ziad