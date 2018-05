Le projet de la 4G LTE est-il abandonné ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 175 lecture(s)

Les habitants de Souk El-Had, chef-lieu de la commune de Yattafen, se plaignent depuis des années du manque de couverture téléphonique et Internet. Pourtant, des écrits ont été adressés aux autorités concernées et une équipe technique s’est même déplacée à Souk El-Had et a choisi le site où devait être installée l’antenne 4G LTE. A cela s’ajoute une réunion tenue entre l’ex-maire, quelques citoyens, dont un élu actuel, du chef-lieu et un des responsables chargés de l’étude. Mais, à voir ce manque qui persiste, «les paroles dites et les promesses faites ce jour-là n’étaient que du vent», déplore la population, forcée de constatée que le projet de la 4G LTE est tombé aux oubliettes, pénalisant les citoyens du chef-lieu, notamment le personnel du lycée de la localité, dont l’administration ne peut remplir ses tâches convenablement faute de cette commodité. Là encore, les responsables de cet établissement de l’éducation parlent d’une équipe d’Algérie-Télécom qui s’est déplacée sur les lieux en vue de raccorder la structure à Internet. Seulement, et à ce jour, le lycée est dépourvu de cette commodité indispensable de nos jours. Il mérite de souligner qu’en 2016, une demande a été faite au directeur opérationnel d’Algérie-Télécom pour l’installation d’une antenne 4G LTE au chef-lieu de commune, sans résultat. Pourtant, Souk El-Had est un pôle économique important de la commune. Non seulement toute la population de Yattafen y transite, mais un nombre important de citoyens de plusieurs communes environnantes s’y rendent aussi. Il est également le centre névralgique de l’ex-commune de Tassaft. Selon des résidents de Souk El-Had et même des sources d’Algérie-Télécom, l’antenne 4G LTE était prévue au village Aït Eurbah, dans la commune d’Iboudraren, mais la direction de l’entreprise publique aurait changé d’avis. A noter que les habitants de Souk El-Had ne peuvent pas se connecter aux autres antennes se trouvant à proximité, comme celles d’Aïn El Hammam, Akbil, Béni Yenni ou encore celle d’Iboudraren, en raison de la situation géographique du chef-lieu, entouré de massifs montagneux qui rendent le réseau inaccessible. Et dire que le dispositif de la 4G LTE a été lancé à travers la wilaya depuis belle lurette, sans que les habitants de cette localité n’aient accès à cette commodité. Pourtant, ce projet a été destiné spécialement aux régions qui ne sont pas branchées à l’ADSL, notamment les zones rurales. Devant cet état de fait, les habitants interpellent les responsables d’Algérie-Télécom de la wilaya à prendre les mesures appropriées pour leur permettre de bénéficier d’une bonne connexion internet et du réseau téléphonique. L’internet est un outil indispensable dans la vie quotidienne, étant excellent moyen de communication, d’information et même de formation. «A l’heure du numérique, où tout le monde avance, il y a lieu de constater qu’au niveau de Yattafen, nous, citoyens, n’avons pas à qui nous adresser pour faire aboutir notre réclamation. Comment voulez-vous qu’on atteigne le numérique avec des promesses sans lendemain ?», s’interroge un citoyen.

M Boudinar.