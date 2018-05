18 projets retenus

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

Au titre des plans communaux de développement de l’année 2018, la commune d’Aïn Zaouïa a bénéficié de dix-huit projets. Le chef de l'exécutif communal, privé jusqu’à présent d'une instance délibérante en raison des divergences entre les 15 élus de l’Assemblée, a orienté la cagnotte qui lui a été accordée vers les secteurs des travaux publics et l’hydraulique. Ainsi, parmi les opérations retenues, figurent l’aménagement urbain, à la sortie Ouest du chef-lieu et à la cité Nord, et les dallages aux villages Bouakache, Ichelouchene, Azib Chikh, Ibrouham, Boumadène, en plus du village Izemouchène, pour lequel un autre projet de confortement sera consacré. Deux opérations de revêtement constituent aussi la priorité du président de l’APC, à savoir le bitumage de la route menant vers le village Azifour et une piste au village de Tizi Ameur, entre autres. Pour ce qui de l’assainissement, le village Azib Chikh a pris une part importante de linéaire retenu, avec plus de 700m de nouveaux réseaux à mettre en œuvre, notamment au lieu-dit Ighil Idouarène. En outre, pour accompagner les travaux de rénovation du stade communal, entamés il y a maintenant plusieurs mois, un projet d'assainissement a été inscrit pour opérer une extension du réseau existant, dont les rejets coulent à ciel ouvert. Au chef-lieu communal, dans le même cadre, une enveloppe a été réservée pour réhabiliter la seule salle de soins que compte la commune en milieu urbain. Tous ces projets ont été confiés à des entreprises conformément aux procédures d’octroi des marchés publics. Toutefois, pour l'APC d’Aïn Zaouïa, l’absence d'une majorité délibérante à l’Assemblée est une vraie contrainte pour conclure les contrats et lancer les travaux, d'autant plus que ce genre de projets exige l’approbation des élus et une ouverture de crédits à une simple majorité.

Merzouk Haddadi