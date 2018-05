Un restaurant Rahma ouvert

Par DDK | Il ya 13 minutes | 5 lecture(s)

Un restaurant Rahma a ouvert ses portes à Tigzirt sur mer par un bienfaiteur au niveau du front de mer, face au portail du port. «Le restaurant Rahma a ouvert ses portes dès le deuxième jour du mois sacré, en vue d’offrir un repas complet aux nécessiteux et aux gens de passage, ainsi qu’à tous ceux qui se présenteront. Dès le début, il y a eu foule. Je servais déjà au-delà de 85 plats», soulignera le restaurateur en question. Questionné sur le menu offert, notre interlocuteur dira : «Il y a une chorba et un plat de résistance qui varie quotidiennement, assorti d’une viande». Concernant le financement de ce projet, il signalera : «J’ai prévu un budget sorti de ma propre caisse. Il est très suffisant pour tenir jusqu’à la veille de l’Aïd el Fitr. Pour le reste, par exemple hier, un bienfaiteur de la ville a contribué avec 5 000 DA, c’est un geste louable de sa part». A noter que le restaurant Rahma, géré habituellement par l’APC et quelques bienfaiteurs, a fermé cette année. Pourtant, selon les chiffres qui nous ont été fournis, il servait chaque jour jusqu’à 400 repas complets, sans compter ceux à emporter. à propos de la catégorie des personnes qui viennent manger dans ce restaurant, le gérant dira : «Il y a de tout, mais particulièrement des jeunes ouvriers en bâtiment de plusieurs wilayas qui travaillent en ville. Ils ne cuisinent pas, et ne peuvent surtout pas s’offrir un repas de Ramadhan dans des restaurants en raison du prix. Il y a aussi des voyageurs, des gens locaux et nécessiteux». Ledit restaurant comptant une terrasse qui donne sur une vue panoramique sur le port fait que, prendre un «f’tor» en ce lieu est un véritable plaisir.

Ferhat Tizguine.