Un quota de 100 aides accordé

La commune de Boghni a bénéficié de 100 aides dans le cadre de l'habitat rural, ce qui permettra de répondre à une partie de ces centaines de demandes enregistrées par les services municipaux chargés de ce dossier. Sont éligibles pour ce genre d'aide destinée à construire une maison individuelle en milieu rural, les personnes justifiant la possession d'un terrain non cadastré et ne relevant pas du domaine privé de l'État. De ce fait, mis à part les villageois d'Ait Kouffi, d'Ait Mendes et Tirmitine, ainsi que quelques poches situées à la périphérie du centre urbain, les autres habitants sont exclus de cette aide fixée à 700 milles dinars. Pour assurer une meilleure répartition des décisions d'aides qui seront établies par la caisse nationale du logement (CNL), le président de l'APC, Belkacem Amroune, en collaboration avec son exécutif, a subordonné toute attribution aux résultats des enquêtes sociales qui ont été menées sur le terrain pour déterminer les cas de villageois en quête, réellement, d'un logement. Dans les prochains jours, une fois la liste établie, il sera question de transmettre les dossiers à la direction du logement pour leur validation. Pour rappel, l'obtention du permis de construire ne surviendra qu'après notification par l'APC de la décision. Pour la commune de Boghni, le nombre d’aides accordées est insuffisant pour satisfaire plus de 400 demandes, d'où cet appel du maire «d'accorder un quota supplémentaire à la commune afin d’aider les villageois à se sédentariser». Sur un autre plan, l'habitat individuel, une fois réalisé, atténue la demande sur le logement social, ce qui permet de mieux répondre au besoin des habitants du centre urbain en quête eux aussi de logement décent.

