Sept opérations retenues dans les PCD

Pour le PCD 2018, l'exécutif communal de Frikat a entériné sept opérations. Celles-ci concernent notamment l'assainissement et les travaux publics. «Avant de retenir ces opérations, nous avons reçu tous les comités de villages. Chacun a émis une liste de revendications. Eu égard à l'enveloppe financière qui est de l'ordre de 35 millions de dinars, nous avons priorisé les opérations selon l’urgence», a déclaré, dernièrement, M. Mohamed Moussaoui, en sa qualité de maire, devant les élus et les représentants des comités de villages. Il s'agit d'un réseau d'assainissement à Melaial, d'un autre réseau de 1500 mètres, de l'aménagement de la piste chemin communal vers Melaial, d'un aménagement d'une piste à Ath Messaoud, aménagement et revêtement en béton bitumineux du chemin communal Ouehrène-Hellil, réalisation de gabions à Ath Hikem et dans d'autres villages, réalisation de fossés bétonnés au village Ramdani... Par ailleurs, les élus ont entériné aussi deux changements d'intitulés de deux opérations après avoir été notifiées par la wilaya. Elles concernent l'aménagement de la piste Iâraviène vers Ihamdiouène et la réalisation de gabions à Tharamant dans le village Ath Sidi Maâmar au lieu de l'aménagement de deux aires de jeux à Ath Sidi Maâmar ainsi que la réalisation d'un dalot dans le même village. Ces changements ont été motivés par le fait que les deux opérations initiales étaient infructueuses. Ces opérations sont confiées et seront lancées incessamment. Le maire a rappelé à l'assistance que la cagnotte des PCD était insuffisante pour répondre à des dizaines de revendications émises par les comités de villages. Il a annoncé que, par exemple, le revêtement et l'aménagement du chemin intercommunal Ain Zaouia - Frikat sur 6 km est pris en charge dans le cadre des PSD (sectoriel). «Quand il s'agit de grands projets, nous demandons leur inscription dans le cadre du sectoriel. Je citerai pour exemple le problème d'eau potable qui nécessite un montant important. Nous avons, depuis notre installation, pris en charge le problème des dettes léguées par l'ancien exécutif. Nous avons pu arracher une enveloppe pour payer les salaires des travailleurs et les autres charges. Nous sommes sur le point d'arracher une deuxième subvention d'équilibre», a encore ajouté l’édile communal.

