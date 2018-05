Le cimetière communal nettoyé

Par DDK | Il ya 38 minutes | 63 lecture(s)

Peu avant l'entame du mois de Ramadhan, des jeunes de la ville de Tizi-Gheniff ont décidé de nettoyer le cimetière communal. En effet, celui-ci était envahi par des herbes folles ainsi que des détritus jetés ici et là sans oublier certaines tombes endommagées par des énergumènes qui n'ont pas trouvé d’autre endroit pour consommer de l'alcool. Devant cet état de fait, et en vue de préserver ce lieu, où il ne reste d’ailleurs pas assez d'espace, de jeunes volontaires se sont organisés en groupes et ont, en quelques jours, pu, non seulement désherber tout le cimetière, mais aussi mobiliser d'autres personnes pouvant apporter leur contribution. «C'est une honte de laisser le lieu où reposent nos parents et nos ancêtres dans cet état. Puisque les autorités n'ont rien fait, nous avons pris l’initiative d’organiser cette opération de nettoyage. Ces morts ont besoin de respect. N'est-ce pas ?», déclara un participant à cette action de volontariat. Effectivement, ce lieu a été débarrassé de tous ses immondices. «Certes, nous avons réussi cette première action, mais nous avons aussi d'autres opérations à effectuer durant les prochaines semaines», ajoutera le même interlocuteur. Celui-ci nous apprendra que la prochaine concernera la clôture. «Nous allons clôturer tout le cimetière avec du grillage. Nous avons eu des engagements des vendeurs de matériaux de construction pour nous aider», expliquera-t-il. Par ailleurs, ces jeunes volontaires projettent de construire une pièce où sera déposée tout le matériel nécessaire aux fossoyeurs. «En plus de cette pièce, nous avons prévu un portail d'entrée et la réalisation de toilettes alimentées en eau. Il faut viabiliser ce cimetière comme il se doit. Un autre portail est nécessaire pour la sortie afin d'éviter les bousculades», soulignera-t-il. Ces jeunes volontaires espèrent que ce cimetière bénéficie d'une extension. «Ce sont, certes, de petits projets qui coûteront chers, mais nous espérons que les autorités locales fassent un effort pour participer à la réhabilitation de ce cimetière», conclura le même interlocuteur. Il est à signaler, tout de même, que les volontaires ont pu aussi aménager quelques banquettes (espaces) supplémentaires, laissées à l'abandon, afin d’agrandir, quelque peu, la superficie du cimetière.

A. O.