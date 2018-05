Le centre culturel, l’attraction pour les familles

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

Le centre culturel de Draâ Ben Khedda enregistre un flux important lors des soirées de ce mois de carême. Avec son espace aménagé en plein air, ce lieu attire les familles du chef-lieu mais aussi des communes voisines, comme Tadmaït et Sidi Namane. Sur place, les organisateurs ont aménagé un grand espace familial, avec un manège pour enfants. Après la rupture du jeûne, des familles en grand nombre y affluent. Une heure seulement après l’iftar, le centre culturel grouille déjà de monde. L’ambiance s’anime ! Pendant que les enfants s’adonnent à des parties de jeux divers, les familles, elles, s’attablent autour d’un jus ou d’une glace, servis sur place. Durant toute la soirée, des milliers de familles se ruent vers cet espace de distraction, essentiellement pour faire plaisir aux enfants, mais aussi afin de digérer le repas ramadanesque avec des amis et des proches. «Rien de mieux qu’une discussion avec les amis après le f’tour autour d’un thé. C’est très agréable ici !», diront des dames attablées sur la terrasse aménagée en espace familial. Alors que les discussions s’animent, le manège attirent les enfants qui se bousculent pour prendre une place. Les familles se disent satisfaites de «l’organisation qui ne souffre d’aucune défaillance et de la sécurité assurée». Il faut dire que ce ne sont pas les espaces de loisir qui manquent dans la ville de Draa Ben Khedda en cette période, où l’animation est «au rendez-vous». Le centre culturel de Draâ Ben Khedda reste une véritable attraction pour les familles, mais pas seulement. En effet, aux alentours, des jeunes ont installé des tables qui pour vendre des jouets ; qui pour vendre des gâteaux. L’afflux des familles est une source d’argent pour ces jeunes qui n’ont que cette occasion pour se faire un peu d’argent.

Akli N.