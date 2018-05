Tournoi de football en hommage au coiffeur du village

Par DDK | Il ya 1 heure | 200 lecture(s)

Comme à chaque mois de Ramadhan, les jeunes de la commune de Tizi-Gheniff organisent un tournoi de football en hommage à une personnalité qui a marqué les esprits des villageois. Pour cette édition, l’on rendra hommage au défunt Mohamed Oualli, coiffeur de son vivant, qui a laissé derrière lui une veuve et deux enfants (un garçon et une fille) en bas âge. «Chaque année nous rendons hommage à quelqu’un. Pour ce mois de Ramadhan, en plus d’aider les nécessiteux, avec ce tournoi, nous allons donner l’occasion aux jeunes de s’occuper, d’autant que dans notre commune, l’on déplore un manque d’activités de loisir. C’est aussi une façon de tisser des liens d’amitié et de fraternité dans notre société», dira Sofiane Bounder, un membre du comité d’organisation de ce tournoi. «Au total, nous avons 33 équipes participantes issues des villages et quartiers de la commune réparties sur 7 groupes de 4 clubs et un groupe de 5 équipes», expliquera-t-il. Les matches se déroulent en nocturne au stade jouxtant le mémorial Colonel Ali Mellah. «Jusqu’à présent, nous avons déjà organisé 19 matches à raison de deux rencontres par soirée», ajoutera le même interlocuteur. Celui-ci confiera que ce tournoi a été organisé par les jeunes avec la contribution des commerçants de la ville ainsi que de l’adjoint au maire de Tizi-Gheniff, Arezki Oualli. Les rencontres ont été disputées avec ferveur. Ainsi, chaque équipe devait passer le premier cap des poules avant d’atteindre les quarts de finale, les demi-finales puis la finale. «Pour le moment, c’est le fairplay qui domine. Espérons que cela se poursuive jusqu’à la finale. Après cela, on organisera une cérémonie de remise des prix aux vainqueurs, finalistes, ramasseurs de balles ainsi qu’à deux malades trisomiques et bien sûr à la famille du défunt Mohamed Oualli», dira encore Sofiane Bounder. Par ailleurs, le même représentant du comité d’organisation fera savoir que des familles nécessiteuses auront, elles aussi, des aides selon l’argent qui sera disponible.

Amar Ouramdane