Naissance d’une association caritative

Les jeunes du village Tafoughalt, dans la commune d’Aït Yahia Moussa, ont pris une louable initiative en créant El Ihsan, une association caritative, présidée par Massinissa Sellami. Ladite association a pour objectif d’aider les démunis, les nécessiteux et les sinistrés. «Nous avons constaté que de nombreuses familles s’inscrivent sur les listes du service social de l’APC pour bénéficier du couffin de Ramadhan. Certaines familles n’ont pas les moyens de se nourrir convenablement et souffrent de pauvreté. Il y a aussi parfois des cas de sinistrés qui ne sont pas suffisamment pris en charge. Après plusieurs réunions, nous avons alors décidé de créer cette association en vue de mieux les prendre en charge», confiera le secrétaire général de ladite association, Said Demiche. Selon lui, d’autres objectifs lui seront assignés une fois que tout sera mis en œuvre. «Nous avons actuellement plusieurs adhérents. Nous souhaitons que d’autres villageois se joignent à nous afin d’atteindre les objectifs initiaux tracés par notre bureau», poursuivra-t-il. Dans ce village de plus de cinq mille habitants, la solidarité avec les familles et personnes démunies a toujours existé, notamment durant le mois de Ramadhan. «Par le passé, ce sont des actions sporadiques menées ici et là par des jeunes. Mais maintenant, nous voulons les pérenniser en créant un fichier qui va recenser les personnes qui sont dans le besoin. Nous attendons toujours des aides et des dons des bienfaiteurs et des âmes charitables», soulignera Said Demiche. Pour une première action, les membres d’El Ihsan préparent une opération de circoncision collective qui aura lieu le 5 juin. «L’opération est en cours. Nous comptons circoncire au moins une vingtaine d’enfants nécessiteux, démunis ou orphelins. Nous sommes en phase de préparation. Même les rendez-vous ont été pris chez un praticien privé à Draâ El-Mizan», dira-t-il encore. Et de conclure : «Il s’agit là que d’un début. Il y aura tout un programme que nous allons mettre en place. Nous devrons être à l’écoute des uns et des autres».

