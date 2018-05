Exaspération des clients de la BADR

Par DDK | Il ya 41 minutes | 96 lecture(s)

Les clients de la BADR de Draâ Ben Khedda ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis plus d’une semaine, une chaîne immense se forme, quotidiennement, à l’entrée de l’établissement, constituée notamment des retraités de France qui viennent retirer leur argent. Le calvaire de ces vieux se répète tous les matins. Leur attente dure des heures. «De France, mon argent a été envoyé depuis plusieurs jours et ici, on me demande d’attendre encore et encore. Je ne comprends rien ! Où est passé mon argent?», s’exaspère Saïd, un retraité du Nord de la France. Les mêmes scènes et les mêmes colères sont visibles à la BADR de Tizi-Ouzou. Par ailleurs, le distributeur automatique de billets (DAB) d’Algérie Poste provoque lui aussi la même exaspération, étant hors service, en panne ou non alimenté.

M. A. T.