La Journée de l’enfant en fanfare

Ath Hichem sera au rendez-vous de la Journée internationale de l’enfant, avec l’organisation de la première édition du carnaval Agaruj Nath Yahia. Cette année, donc, les enfants de la commune d’Aït Yahia auront leur propre carnaval au chef-lieu communal, contrairement aux années précédentes où ils se rendaient à Aïn El-Hammam-ville pour participer à cette manifestation. Aujourd’hui, l’association Theregwa d’Aït Hichem organisera un carnaval pour enfants à l’occasion de la Journée de l’enfance qui coïncide avec le premier juin de chaque année. Environ 800 enfants, issus d’une douzaine d’écoles dont le lycée local, prendront part à cette manifestation qui débutera, à partir de 8 heures, par un rassemblement au chef-lieu communal d’Aït Yahia. Ce sera ainsi le P/APC qui donnera le coup d’envoi de cette manifestation vers 9h30. Le défilé du carnaval partir du monument aux martyrs. À 13 heures, après une collation qui sera offerte aux enfants, le public assistera aux activités présentées par les établissements scolaires et à la remise des prix aux trois meilleurs déguisements. La journée ne se terminera pas pour autant puisqu’en soirée, les organisateurs ont prévu un gala artistique et quelques activités (sketches, chorale et autres) présentées par des enfants. Peu habitués à participer ou assister à des activités récréatives, les enfants de la commune d’Aït Yahia viendront certainement en grand nombre.

A.O.T.