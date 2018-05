Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Depuis sa mise en service officielle, la bibliothèque communale ne désemplit pas. «Si par le passé, les activités étaient centralisées au niveau de la maison de jeunes Arezki Mansouri, sise dans un endroit isolé, ce n’est plus le cas aujourd’hui, avec l’ouverture cette bibliothèque», confiera une source proche de l’APC. En effet, depuis le 16 avril dernier, date de son inauguration, elle a abrité plusieurs événements importants, à l’instar des festivités de la commémoration du 38e anniversaire du printemps amazigh, avec de nombreuses activités telles les ventes-dédicaces, une conférence-débat du professeur Farid Derradji sur l’implantologie orale moderne, un hommage à Sadia Matmar, une femme engagée dans le combat démocratique et féministe, assassinée par une horde de terroristes le 12 novembre 1994 à Alger, dans son cabinet dentaire… A noter que d’autres conférences sont attendues pour cet été. Il s’agira surtout de la 11e édition du Prix Matoub Lounès contre l’oubli qu’organise l’association Amgud, en collaboration avec la fondation qui porte le nom du Rebelle. Cette édition sera organisée à l'occasion du 20e anniversaire du lâche assassinat du chantre de l’amazighité, un certain 25 juin 1998 à Tala Bounane, sur la route d’Ath Douala. Il y aura d’autres rendez-vous que les responsables de cette structure, qui activent avec le mouvement associatif, n’ont pas encore dévoilés. Pour ce mois de Ramadhan, elle ouvre ses portes non seulement la journée mais aussi la soirée. «Des candidats aux examens de fin d’année la fréquentent de jour comme de nuit. Nous avons constaté qu’elle ne désemplit pas. Les élèves travaillent en groupes. C’est la meilleure façon de réviser les cours. Certains viennent même des autres communes de la daïra», dira encore notre première source. A noter que les frais d’adhésion sont fixés à 200 dinars pour les adolescents et à 300 dinars pour les adultes. «Ce sont des tarifs symboliques», souligne la même source. Tous les moyens sont mis à la disposition des lecteurs quand on sait qu’en plus du fonds d’ouvrages initial, qui dépasse les 4 000 livres, toutes disciplines confondues, des salles spacieuses climatisées, équipées de chaises et de tables, sont mises à la disposition des bibliophiles.

A. O.