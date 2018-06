Des quartiers et des villages sans eau

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Le chef-lieu de Mechtras regorge de fontaines publiques, car traversé par deux cours d’eau. Ce qui n’empêche pas pour autant plusieurs quartiers et villages de la localité de souffrir du stress hydrique

Pour un paradoxe, c’en est vraiment un. Mechtras, une région des plus riches en ressources hydriques à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, voire du pays tout entier, peine à assurer une couverture en eau potable à la hauteur des besoins. Comble du paradoxe, la région dispose de rivières souterraines à foison. Certains prétendent que la région est sise sur une nappe phréatique importante. D’ailleurs, des centaines de puits sont creusés par les habitants. On dit qu’il ne suffit que de quelques coups de pioche pour que la source rare et précieuse jaillisse. Mieux encore, la célèbre fontaine dite «du roi», qui continue toujours de se jeter dans la rivière, possède un débit de près de 2 000 litres/minute. Preuve que Mechtras est une région hydrique par excellence. Avec tout ce potentiel, la population de plusieurs quartiers et de villages se plaint du manque de cette ressource, cela avant même la saison des grandes chaleurs et la parcimonie en matière distribution de l’eau potable que cela induit. En effet, de nombreux quartiers et des villages de la commune se plaignent déjà de la rareté de l’eau potable, sachant, par ailleurs, que la saison humide, et même printanière, a été prolifique en matière de pluviométrie. «Si en mai on souffre déjà du manque d’eau, qu’en dira-t-on en juillet ou en août ? L’eau ne coule de nos robinets que rarement. Nous appréhendons un été sans eau, surtout si les autorités et l’ADE locales ne prennent pas les mesures nécessaires pour améliorer la distribution de l’eau potable», s’inquiète un habitant du quartier Alma n’dinar. Abordé à ce propos, le maire de Mechtras avoue : «En effet, nous ne sommes qu’au printemps et plusieurs quartiers et villages nous signalent déjà le manque d’eau potable. Chaque jour que Dieu fait, je reçois des dizaines de citoyens qui réclament de l’eau. Nous avons saisi les services de l’ADE de Boghn. Leur réponse n’est pas convaincante, car ils prétendent que les quantités reçues du barrage Koudiet acerdoun de Bouira ont été revues à la baisse. C’est invraisemblable ! Nous demandons énergiquement aux responsables concernés de mettre fin à cette situation qui prive des milliers de foyers d’eau potable. La population est déjà en effervescence». Au sujet de la fontaine «du roi», sabordée par des inconnus depuis des années, le même interlocuteur fera savoir : «Cette fontaine est importante, son débit est de 32 litres par seconde. Hélas, elle a été détruite par des malfrats depuis de nombreuses années, privant notre population de son eau. A présent, une entreprise est sur les lieux pour sa réparation, en vue de servir de complément à la population».

Hocine T