La RN25 en piteux état

La partie de la RN25 reliant les communes de Draâ El-Mizan, bifurquant au lieu-dit "La Casse" relevant de Draâ Ben Khedda, est en proie à une dégradation avancée, notamment le tronçon allant de Tizi Larbaâ sur les hauteurs de la ville jusqu'à Ait Yahia Moussa. Cet axe important dont le trafic routier est intense, étant emprunté par les véhicules de gros tonnage transportant des matériaux de construction des briqueteries d'Aomar ou encore des carrières d'agrégats d'El Hachimia et des usines de ciment de Sour El-Ghozlane, de la wilaya de Bouira, vers les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou, nécessite une opération de restauration. «La route est devenue à certains endroits une piste. Quand on roule sur cette chaussée, on dirait qu'on est sur un tapis caillouteux. Le bitume est entièrement abîmé. Sur une distance de plus de quinze kilomètres, on roule sur des bosses formées par les poids des véhicules de gros tonnage. La suspension ne peut tenir que quelques mois», pestera un chauffeur de taxi assurant la desserte Tizi-Ouzou- Draâ El-Mizan. Pour lui, il est préférable de rouler sur une piste bien compactée que d'emprunter cette route nationale. «Ce tronçon n'a pas l'air d'une route nationale. On dirait un chemin de campagne», estimera-t-il. Le même constat est fait au niveau du col de Tizi-Larbaâ. «L’on a procédé au décapage de ce tronçon pour élargir la chaussée. Mais on a vite fait de l’abandonner. Cela fait maintenant plus de deux ans et rien n'a été fait à ce niveau. On dirait que ce tronçon, relevant de la wilaya de Tizi-Ouzou, n'est pas une route nationale. Pourtant, la partie relevant de la wilaya de Bouira a subi un élargissement, a été recouverte d’un nouveau bitume et l’on a même procédé à la pose de glissières dans les endroits dangereux. On ne voit rien sur ce tronçon vers Tizi-Ouzou», soulignera un autre chauffeur de taxi de Bouira. D'ailleurs, dira cet interlocuteur, à cause du mauvais état de cette route, nombreux sont les chauffeurs de taxis de Bouira qui ont renoncé à cette ligne. «Pour faire une rotation de Tizi-Ouzou jusqu'à Bouira, il faudra une demi-journée de route», justifiera-t-il la décision prise par ses confrères. L'on compte sur la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest pour la réhabilitation de cette partie de la RN25. «Nous souhaitons que la cadence des travaux soit plus soutenue. Ce qui permettra de désenclaver un tant soit peu toute la wilaya de Tizi-Ouzou et en particulier le sud de la wilaya», dira un autre intervenant.

