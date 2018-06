Le DCB honoré

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Le club sportif amateur Djurdjura club de Boghni a organisé, avec la collaboration de l'APC, une cérémonie en l’honneur de ses athlètes et collaborateurs. Cette activité, programmée après l’accession du DCB à la division honneur de wilaya, a eu lieu, hier, après la rupture du jeûne, dans une salle des fêtes de la ville de Boghni, mise à la disposition du club à titre gracieux par son propriétaire. Le chef de daïra, le président de l'APC, Belkacem Amroune, le député Ben Belkacem Belkacem et le président de la commission éducation à l'APW de Tizi-Ouzou, Ahcène Dahmane, ont pris part, aux côtés de nombreux invités, à la cérémonie, marquée par une parfaite organisation. Dans leurs allocutions, les autorités locales ont mis l'accent sur «les succès réalisés par les footballeurs et les athlètes de l'équipe de taekwondo». Les présidents du CSA et celui de la section football ont tenu, de leur côté, à «féliciter les joueurs qui ont fait un parcours sans faute, les dirigeants et le staff technique, sous la conduite de Akli Tazekrit, lesquels ont affiché, tout au long de la saison, leur disponibilité à aider le club». A rappeler que la section taekwondo du DCB, auquel un hommage a été également rendu au cours de la même cérémonie, a raflé, avec peu de moyens, plusieurs titres nationaux et même un titre continental, avec la consécration de Smaïli Lynda, vice-championne d'Afrique lors des championnats continentaux qui se sont déroulés en Égypte. Pour tous ces efforts fournis pour promouvoir le sport dans la commune, des titres honorifiques et des trophées ont été remis aux anciens dirigeants et joueurs, ainsi que tous ceux qui ont contribué à assurer, non sans difficultés, le retour du club à la division honneur. Cette cérémonie a été aussi une occasion pour les dirigeants de réitérer leur appel pour aider le CSA, en proie à des difficultés financières, notamment après la suppression des aides accordées aux clubs sur budget communal. Enfin, il faut signaler que le club compte jouer la saison prochaine la carte de la stabilité, en gardant la même ossature et le même staff technique.

Merzouk Haddadi.