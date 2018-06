Les services des forêts à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

Les services des forêts de la circonscription de Larbâa Nath Irathen, regroupant sept daïras, ont achevé une campagne de plantation, taille et défrichage du tissu forestier, ravagé par les incendies de 2017, dans la localité.

Dans le cadre du programme de replantation et de régénération, basé sur les fonds de développement rural et de mise en valeur des terres, il a été procédé à la plantation d’arbres fruitiers, notamment oléicole, et à la taille de régénération de ces plants. Pour rappel, les feux de forêts de l’été dernier ont dévasté près de 129 ha de forêts, 30 ha de brousses et des centaines d’arbres fruitiers, selon les services de la protection civile. Aussi, des compagnes de sensibilisations contres les feux ont été organisées par les services des forêts à travers les localités rattachées à ce service. La responsable de la circonscription des forêts, Mme Sadoudi, dira à cet effet : «Dans le cadre du programme des fonds de développement rural et de mise en valeur des terres, nous avons planté 2 881 arbres fruitiers dont 592 oliviers, et réalisé 49 tailles régénératrices. Ce qui permettra de régénérer ces terres des dégâts causés essentiellement par les incendies. Toujours dans le même plan, nous avons un autre programme au profit des apicultures. 18 modules de ruches d’abeilles seront ainsi livrés prochainement. Chaque module comporte dix ruches et des outillages (enfumoir et tenue). L’ITMA de Boukhalfa a, en outre, arrêté un programme de formation pour ces apiculteurs. Aussi, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre les incendies, un dispositif anti-incendie a été mis en place. Celui-ci sera appuyé par des brigades mobiles et l’installation de comités opérationnels de daïra afin de nous alerter en cas d’incendies». Ce dispositif a été installé «au niveau d’Aboudid, relavant de la daïra de Larbâa Nath Irathen. Il peut couvrir à lui seul 60% du massif et même plus, vu sa situation géographique, culminant à une altitude de près de 2 000 m». Une permanence sera assurée tout au long de l’été. La même responsable informera qu’«un autre programme, financé par la wilaya (CSJCL), est consacré à l’ouverture de pistes agricoles. Des pistes qui restent indispensable pour lutter efficacement contre les incendies. Ainsi, 14 km de piste seront réalisés au niveau de la daïra de Larbâa Nath Irathen, notamment dans les zones à haut risque d’incendie. Toujours dans le même programme, à Aït Aggouacha, 2,5 km de piste seront réalisés. Les travaux ont déjà été lancés à Icherident. La daïra de Larbâa Nath Irathen verra, quant à elle, l’ouverture de trois pistes anti-incendie. À Taourirth Amokrane, les travaux d’une piste de 6 km reliant le village au lieu-dit Thagzouth ont déjà commencé. Une autre piste de 2,5 km, à Thighilt Hadj Ali, sera réalisée. On attend les engagements afin de lancer les travaux. Un autre tronçon de piste sera ouvert, d’une distance de 4 km, reliant Imathouken à Verkmouche». Au volet aménagement, trois pistes à Aït Aggouacha seront aménagées. Il s’agit de celles de la RN15 vers Aït Sid Ahmed, Imezoughen et El Misser (Thahmamth vers Ath Akli). À Larbâa Nath Irathen, deux pistes seront aménagées. Les premiers travaux seront réalisés au niveau de la cité 5 Juillet vers le village d’El Hammam, sur une distance de 3 kms. La seconde piste est celle d’Aït Frah, d’une distance de 1,5 km. «Nous avons organisé plusieurs sorties sur le terrain afin de sensibiliser les citoyens contre cette menace. Dans la localité de Larbâa Nath Irathen, nous avons effectué des sorties, le 16 mai dernier, au chef-lieu, Thigilt El Hadj Ali, Afensou et Ighil Gfri. Des journées de sensibilisation ont aussi été organisées à Irdjen. À Tizi Rached et Aït Oumalou, une campagne de sensibilisation sur les feux de forêt a été tenue le 17 mai passé. Cette dernière localité avait connu les pires incendies de son histoire, l’été dernier. Pour ce mois de juin, une caravane va sillonner les communes d’Ifarhounene, Illiltene, Ben Yanni et Iboudrarene», informera Mme Sadoudi. Et de préciser : «La sensibilisation reste le meilleur moyen pour lutter contre les feux de forêts».

Youcef Ziad