«La production en progression»

à en croire le secrétaire de l’UGTA, section de Draâ Ben Khedda, M. Ahmed Kebir, la Cotitex (ex-Sonitex) de l’ex-Mirabeau, a retrouvé sa stabilité, après les mouvements de grève des années précédentes l’ayant paralysée : «Les salaires des ouvriers sont versés régulièrement. Il n’y a aucun retard !», assure-t-il. «La matière première, à savoir le coton, est disponible et provient de Syrie, d’Égypte, du Mali et des pays d’Amérique latine. Toute la production est écoulée : on a le MDN, les sociétés nationales de Béjaïa, Blida, Relizane, entre autres…», ajoute-t-il. Selon le même interlocuteur, la production est en nette progression et concerne le fil et le tissu, d’autant que des opérations de modernisation des unités ont été effectuées. Notre interlocuteur explique : «Le premier département, celui de l’ancienne filature (F1), est rénové en matériel neuf. Des machines allemandes de plusieurs milliards de centimes ont été placées». Un autre département, celui de la filature 2, (tissage1) a été rénové avec quelques machines neuves et continue à fonctionner. Il est à rappeler que cette unité de production de fil et de tissu, destinée au MDN, a connu plusieurs mouvements de grève déclenchés par les ouvriers qui avaient chargé leur ex-section syndicale. Trois ouvriers avaient été licenciés dans un premier temps avant d’être réintégrés dans leurs postes.

