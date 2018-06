1 120 couffins alimentaires distribués

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Si l'opération de distribution des couffins alimentaires a, quelque peu, tardé dans cette commune, cela n’incombe pas seulement aux responsables locaux. «Nous avons eu un petit problème au départ avec le contrôleur financier. Mais tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs, avant-hier jeudi, tous les couffins étaient prêts à être distribués», nous répondra M. Makhlouf Chikh, en sa qualité d'adjoint au maire. S'il est vrai que les familles auraient souhaité recevoir ces aides durant la première quinzaine du mois de Ramadhan, il faut reconnaître que cette APC a tout de même mis le paquet. «Nous avons grandement contribué à satisfaire la forte demande. Ce n'est pas avec les cinquante colis de la DAS que nous répondrons à plus d'un millier de demandeurs de cette solidarité», poursuivra notre interlocuteur. L'APC a injecté une enveloppe de deux cents millions de centimes à côté de l'enveloppe de la wilaya qui est de l'ordre de cent soixante-dix millions de centimes. «Au total, ce sont plus de trois cents soixante-dix millions de centimes qui ont été mobilisés pour l’achat de tous les produits de première nécessité à distribuer aux familles dans le besoin», nous déclarera notre interlocuteur avant de nous communiquer le nombre de 1 120 parts à distribuer dès le début de la semaine prochaine. «C'est un travail qui a été préparé avec les comités de villages et de quartiers. Nous avons revu les listes des années précédentes. Mais je peux vous dire que près de 95% des familles recensées ont été satisfaites, en dépit de la forte demande», soulignera le même vice-président. A noter que le coût d'un couffin alimentaire est évalué à 5 000 dinars, contenant neuf produits de base, à savoir, la semoule, l'huile de table, le café, le sucre, le lait en poudre, la vermicelle, le concentré de tomate, les pois-chiches... Il y a lieu de souligner aussi cette solidarité agissante que mène le comité local du Croissant Rouge Algérien pour accompagner ces familles nécessiteuses durant ce mois de carême. Par ailleurs, le comité a circoncis en deux jours (jeudi et vendredi), une cinquantaine d'enfants issus de familles nécessiteuses et démunies. L'opération s'est déroulée dans une ambiance de fête à l'hôpital Krim Belkacem de Draâ El-Mizan, où tous les moyens humains et matériels étaient mis en place.

Amar Ouramdane