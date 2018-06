Agouni N’Teslent fait l’unanimité

Par DDK | Il ya 23 minutes | 1 lecture(s)

La prospection pour le choix du terrain sur lequel sera implanté l’hôpital des 60 lits semble tirer à sa fin, après maintes propositions de la commission chargée de trouver un site favorable au projet.

Le dernier terrain visité semble avoir fait l’unanimité au sein des responsables locaux, indiquent nos sources. Ainsi, sauf imprévu, c’est village d’Agouni N’Teslent, à quatre kilomètres du chef-lieu d’Aïn El Hammam, qui devrait accueillir la future structure hospitalière. «Il reste tout de même à confirmer la propriété du terrain qui appartiendrait aux domaines, comme on nous l’a affirmé, auprès des services concernés», confie une source proche de la commission de ce chois de terrain. Si rien ne vient contrecarrer le projet, la daïra d’Aïn El Hammam bénéficiera d’un second hôpital dans quelques années. Une structure qui ne serait pas de trop lorsqu’on sait que l’ancien EPH, construit par les Sœurs blanches vers 1894, donne des signes de vétusté et gagnerait à être rafistolé ou, tout au moins, mis aux normes. La nouvelle structure le désengorgerait à coup sûr, pour peu que les prestations qui y sont fournies soient améliorées et que les services de direction de la santé y affectent les spécialistes, que la population attend depuis des décennies. Il y a deux mois environ, la même commission, à laquelle se sont joints des représentants de la wilaya, a eu à sillonner la commune d’Est en Ouest, pour finalement revenir avec une liste de lieux qui ne répondaient pas aux critères préétablis. Les terrains de la ZUHN ou d’Ouaghzen n’avaient pas retenu l’attention de la commission. Cependant, la réalisation du projet ne devrait pas être conditionnée par la disponibilité d’une assiette foncière, au détriment des intérêts de la population. Une structure d’une telle importance devrait être ancrée dans une zone où elle devrait faire bénéficier le maximum de citoyens. De l’avis de la population, un hôpital supplémentaire ne servirait à rien s’il doit fournir les mêmes prestations qu’un dispensaire. Notons que le projet du nouvel hôpital d’Aïn El Hammam, datant de plusieurs années, avait été gelé pour manque de fonds avant d’être «déterré» par le wali de Tizi-Ouzou, il y a quelques mois.

A. O. T.