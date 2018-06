Du gazon réclamé pour le stade d’Azma

Par DDK | Il ya 22 minutes | 1 lecture(s)

Le village Tarihant excelle et bat tous les records en matière de volontariat. Cela fait maintenant plus d’une dizaine de semaines que les jeunes de la localité Annar Oufella organisent des volontariats chaque week-end. Armés d’une volonté de fer et de peu de moyens, ces derniers invitent les villageois, par affichage et réseaux sociaux, au travail de nettoyage chaque vendredi. Ce travail acharné donne déjà des résultats louables. Enclavé depuis longtemps, la localité d’Annar Oufella a vu sa piste goudronnée, ce mois d’Avril, après des années d’attente. Parallèlement au volontariat, un comité de village bien structuré, adossé à une association très dynamique, Garoura pour l’environnement, travaille d’arrache-pied avec les autorités locales pour l’amélioration du cadre de vie des villageois. Un suivi continu auprès des autorités a donc fini par donner des résultats, car celles-ci ont consenti enfin à inscrire et doter le village Annar Oufella d’une route bien revêtue en bitume. Les jeunes qui ont réussi à obtenir le goudron pour la route poursuivent leurs efforts pour adapter le stade d’Azma aux normes d’homologation. C’est en fait l’objectif de ces jeunes encadreurs du sport. Ces derniers ont obtenu l’amélioration du site pour permettre l’organisation de rencontres et de tournois de football, même en hiver. Par ailleurs, il convient de rappeler que les villages de la commune de Boudjima connaissent une effervescence ces derniers mois. Les jeunes travaillent partout dans la commune pour faire renaître le mouvement associatif. En l’espace de quelques mois, on a vu le retour de l’association Asurif et la naissance de Takbilt à Tarihant. Ces collectifs tentent ainsi de faire revivre la culture dans ses multiples facettes d’autant plus que les localités regorgent de talents dans tous les domaines. En attendant la concrétisation de tous ces projets, les jeunes de ces associations animent ce mois de Ramadhan. Des galas sont prévus et d’autres ont déjà eu lieu. Parallèlement à l’association culturelle Takbilt, la localité est aussi connue pour son activité sportive soutenue. La salle Kamel Bougandour regorge de jeunes talents dans différentes catégories d’arts martiaux.

Akli. N