Réfection très proche des réseaux AEP

L’été approche et les populations de la daïra de Makouda redoutent déjà les pénuries d’eau potable.

Toutefois, une lueur d’espoir brille, depuis hier, avec l’annonce du projet de réfection du réseau AEP de la daïra. Si c’est le cas, il est impossible d’oublier les réseaux des villages de la commune de Makouda et de celle de Boudjima. Les deux communes ont vu des vertes et des pas mures en matière d’eau, à cause de la vétusté du réseau qui les alimente depuis les années 80. La fameuse conduite connue sous l’appellation MTI (Makouda-Tigzirt-Iflissen), a longtemps servi les communes du littoral avant de tomber dans l’usure. Depuis les années 90, ce réseau vit une multitude de problèmes qui ont souvent conduit à son arrêt de service. Des arrêts de service qui ont maintes fois provoqué les colères des populations. Toutes les communes alimentées depuis ce réseau ont été privées d’eau potable durant plusieurs années. Mais là où les villages ont été le plus touchés, ce sont les communes de Boudjima et Tigzirt. La première a été confrontée depuis les années 90 à la vétusté de son réseau local en plus de la conduite MTI. Ce fut une délivrance pour les 17 milles habitants lorsque Boudjima a été déconnectée de ce réseau pour être raccordée à celui alimentant depuis le barrage de Taksebt. Tigzirt a été davantage touchée. Accueillant des millions d’estivants, cette ville à vocation touristique a connu des années de disettes. En plein été, le visiteur devait se plier par quatre pour trouver une bouteille d’eau qu’il paye sans demander le prix. Ce fut un temps funeste pour l’activité touristique. A Boudjima, en dépit de l’amélioration apportée par le raccordement au barrage de Taksebt, le réseau local, vétuste, prive encore les populations d’une alimentation régulière. La vétusté du réseau local cause aussi des pertes d’eau considérables. Ce réseau doit donc connaitre au plus vite une réfection, ce qui semble enfin proche puisque c’est le premier responsable de l’ADE qui l’a annoncé. Une fois les travaux terminés, la ville de Tigzirt pourra accueillir ses millions de visiteurs sans crainte de pénurie et les populations locales vivront aussi des étés confortables.

