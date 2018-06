La population réclame sa relance

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

L’ensemble des associations de la commune de Tadmaït, à 18 km à l’Ouest de Tizi-Ouzou, réclament la réalisation du marché de gros des fruits et légumes, proposé par les pouvoirs publics au site Kaf Lagab, à quelque trois kilomètres de la localité. Dans une déclaration signée par seize associations et placardée, avant-hier, sur les murs de la ville, l’on pouvait notamment lire : «Lors du rassemblement du 19 mai, organisé par l’Association des commerçants de Tadmaït, où la majorité des deux cents présents ont exprimé leur rejet de l’idée de la création d’un marché de gros agro-alimentaire à Tadmaït au lieu d’un marché de gros des fruits et légumes, proposé dernièrement par les pouvoir publics, nous, l’Association des commerçants, en collaboration avec l’ensemble des associations de la région, avons décidé de maintenir toujours la position de la réalisation d’un marché de gros des fruits et légumes, au lieu-dit Kaf Lagab, à 3 km du chef-lieu de Tadmaït». Pour rappel, ce projet d'envergure régionale devait initialement être implanté au lieu-dit Kaf Lagab, sur une superficie de 9 hectares, avec toutes les commodités requises. Mais malheureusement, aucune suite n’a été donnée à ce projet qui, s’il venait à être concrétisé, permettra une bouffée d’oxygène pour la commune, classée parmi les plus pauvres au niveau de la wilaya. Ainsi, les habitants considèrent qu’il est impératif de procéder à la relance de ce projet, sachant son importance pour l’essor économique de la région. Il est utile de signaler que cette localité se situe dans une position géographique stratégique, car proche d’Alger, Boumerdès, Dellys et du chef-lieu de Tizi-Ouzou, ce qui facilitera l’accès à ces produits (fruits et légumes) aux commerçants et autres producteurs de ces régions.

Rachid Aissiou