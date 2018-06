Dix restaurants ouverts par le CRA

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Comme chaque année, le Croissant Rouge Algérien, à travers ses comités locaux dans les communes de la wilaya, met le paquet afin de venir en aide aux nécessiteux et démunis. Pour ce Ramadhan, le premier responsable du comité de wilaya du CRA, M. Ahcene Meksem, nous dira : «Nous avons ouvert dix restaurants (Meidat El Hillal) à travers dix communes. Il s’agit de Yakouren, Freha, Bouzeguène, Ait Yahia, Ain El Hammam, Ath bu Youcef, Tizi-Ouzou, Larbaa Nath Irathen, Boghni et Tizi-Gheniff ». Notre interlocuteur nous apprendra aussi que 17000 repas ont été déjà servis sur place, ajoutés aux 10000 autres à emporter. «Nous continuerons cette opération jusqu’à la fin du mois sacré. Chaque jour, 1000 repas sont pris à table et 600 autres emportés par les familles», a-t-il expliqué. «C’est grâce à la contribution des bienfaiteurs, des donateurs et de l’apport considérable de la Direction de l’Action Sociale et de la Solidarité de wilaya (DASS), que nous arrivons à satisfaire tous ces nécessiteux. Je tiens à remercier tous les acteurs de nos actions humanitaires», a souligné M. Ahcen Meksen. En outre, le comité de wilaya du CRA a prévu de distribuer, ce mois sacré, 6500 couffins alimentaires à la frange vulnérable de la société. Dans un autre registre, des centaines d’enfants seront circoncis. A ce sujet, le président du comité de wilaya a indiqué que le bilan médical de l’enfant, la tenue, la coupe de cheveux, sont pris en charge par cette structure humanitaire. «Une cérémonie de «henné» est aussi au programme», a-t-il, par ailleurs, mentionné. M. Ahcen Meksem a tenu à remercier vivement la Direction de la Santé et de la Population ainsi que l’ensemble du personnel médical et paramédical des structures publiques et privées qui ne ménagent aucun effort dans la prise en charge effective de ces circoncisions collectives.

Amar Ouramdane