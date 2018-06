Les pré-bénéficiaires dans l'expectative

Par DDK | Il ya 34 minutes | 70 lecture(s)

Si à Boufhima, le problème des pré-bénéficiaires des 160 logements RHP est en passe d'être réglé, le cas du projet des 160 autres logements sur la route de Henia risque de prendre encore plus de temps. En effet, pour ceux de Boufhima, le problème de l'assainissement a été résolu et on en est à l'installation des transformateurs électriques. «Nous espérons occuper ces logements avant la fin de l'année. Je crois que c’est en bonne voie», nous dira un pré-bénéficiaire. Là aussi, il faudra attendre la validation définitive de la liste après étude de la CNL, puisque les attributaires n'ont, jusque-là, que des pré-affectations. Pour le second projet, c'est le statu quo. Depuis la visite du wali, M. Mohamed Bouderbali, en novembre 2016, rien n'a été fait. Des instructions étaient pourtant données à tous les services concernés pour agir rapidement et livrer ces logements. «Nous avons eu nos pré-affectations en mai 2017. Depuis, personne n’en parle. Depuis l'indépendance, nous vivons dans la précarité. Les pré-affectations qui nous ont été remises, étaient-elles seulement pour la campagne électorale des législatives?», s'interrogera un pré-bénéficiaire. Pour notre interlocuteur, les attributaires ne pourront pas encore attendre longtemps. «Ces logements sont à l'abandon. Ailleurs, des milliers de logements sont attribués au quotidien, il y a des limites à tout, même à la patience», déclare un autre pré-bénéficiaire. Le retard dans la livraison de ce programme hypothèque la réalisation de l'évitement qui devrait désengorger la ville, car si le bidonville surplombant l'hôpital Krim Belkacem n'est pas éradiqué, il est impossible de poursuivre le projet de l'évitement lancé déjà depuis plus de sept ans. Ces deux projets, s’ils venaient à se réaliser, feraient bénéficier des centaines de familles de logements décents et mettraient définitivement fin au problème de l’habitat précaire dans la localité. Quand peut-on espérer voir ce vœu exaucé ?

Amar Ouramdane