L’association sociale Tigjdit du village Taourirt Moussa, en collaboration avec la SDC, a organisé une journée de sensibilisation sur les dangers du gaz naturel au profit des citoyens. Lors de cette rencontre, un représentant de la SDC a expliqué à l’assistance les risques que représente une mauvaise installation des appareils à gaz. Selon l’orateur, une fuite de gaz pourrait provoquer une intoxication au monoxyde de carbone (CO). Ainsi, la personne qui inhalerait ce gaz toxique perdra connaissance, et si elle n’est pas secourue dans les minutes qui suivent, elle pourrait perdre la vie. Il est donc nécessaire, selon l’orateur, de prévoir des bouches d’aération dans les différentes pièces de la maison. Le conférencier insistera sur les réflexes à adopter en cas de fuite de gaz. «Il faut bien aérer la pièce et surtout éviter toute source d’étincelle et ne surtout pas allumer la lumière», préconisera-t-il. Pour le président du comité du village, «ce genre d’initiatives est à saluer. Depuis le raccordement de notre village au réseau du gaz de ville, c’est la première fois que nous assistons à une journée de sensibilisation sur les dangers du gaz. On nous a ainsi donné des conseils pratiques pour éviter tout risque d’intoxication au CO. Il s’agit d’une rencontre très instructive qui nous changera de la monotonie des soirées ramadanesques».

Lyes Mechouek