Quel sort au marché couvert ?

Par DDK | Il ya 33 minutes | 87 lecture(s)

Construit en 1983 (R+2), l’ex-marché couvert, sis à la place 8 Mai 1945 à Draâ Ben Khedda, n’a jamais ouvert ses portes. A chaque nouvelle assemblée populaire communale, la liste des quarante bénéficiaires est retouchée, au bon vouloir des nouveaux élus. Puis… rien. Il ne fut jamais inauguré. Une tentative de rénovation a même été faite, mais sans aboutir. Aujourd’hui, c’est une lugubre bâtisse qui se dresse en plein centre du chef-lieu communal et de daïra. Trouée à divers endroits, elle est devenue le refuge de délinquants et chiens errants. L’actuelle assemblée serait en train de réfléchir au sort à lui donner. Les citoyens attendent. D’autres problèmes les préoccupent, tel le stationnement anarchique qui bat son plein, le nouveau plan de circulation qui n’arrive pas et les parkings sauvages fleurissent çà et là…

M.A.Tadjer