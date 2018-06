La STP à pied d’œuvre

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

Les innombrables trous parsemant les routes nationales qui traversent la commune d’Aïn El Hammam, sont en voie de colmatage depuis quelques jours, par les employés de la subdivision des travaux publics. Cette fois, ce n’est pas avec du tuf qu’ils procèdent au rebouchage des trous, comme effectué précédemment sur les routes communales, mais avec du goudron. Les crevasses importantes, tout comme les affaissements ne ralentissent plus les automobilistes. Par ailleurs, nous avons remarqué que d’autres équipes des «ex ponts et chaussées» sont à pied d’œuvre le long de la route menant de Michelet à Souk El Had, où les stigmates de l’hiver sont très nombreux. Certains s’affairent avec des pelles et des pioches, à dégager les fossés encombrés par des éboulis, pendant que d’autres ratissent la chaussée jonchée de gravats et autres détritus déposés par le dernier orage, d’il y a quelques jours. Il faut reconnaitre que la tâche est ardue et importante, vu l’état des fossés où s’entremêlent détritus et herbes fournies, qu’il faut dégager pour prévenir ou des dégâts d’autres pluies ou des feux de forêt. Loin d’être satisfaits de l’état de la chaussée qui reste malgré tout en deçà de ce qui serait acceptable, les usagers de la route reconnaissent tout de même ces efforts méritoires des travaux publics qui font de leur mieux malgré leurs maigres moyens. Cependant, malgré toute leur bonne volonté, les services de la STP ne pourront pas remettre en l’état les routes de la commune endommagées par la violence des orages qui se sont répétés ces derniers temps à une cadence effrénée. Ils peuvent intervenir pour procéder à des réparations courantes, mais ne pourront pas remettre en état l’asphalte grignoté sur les côtés de la chaussée où un fossé, creusé par les eaux pluviales, sépare souvent le goudron de l’accotement. Notons qu’en dehors des routes nationales, les chemins communaux sont dans un état à la limite de la praticabilité, les pistes menant à certains villages ne permettent plus d’être empruntées.

A.O.T