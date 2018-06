Ces dos d’ânes qui deviennent un danger

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

à Larbâa Nath Irathen, les usagers de la RN15, reliant plusieurs localités de la wilaya, à l’instar d’Ain El Hammam, Irdjen, s’accordent à dire que les dos d’ânes, implantés anarchiquement sur cette route, sont mal conçus, mal situés et surtout mal signalés. Loin de remettre en cause leur utilité, ces derniers sont un vrai danger public. Vu le nombre d’accidents signalés sur cette route très fréquentée, il est évident que l’existence de ces ralentisseurs était considérée d’une utilité certaine pour la sécurité du citoyen exposé au quotidien à la folie des chauffards, mais les habitants et les usagers se rendent compte que ces ralentisseurs sont aussi un grand danger, en l’absence de respect des normes et signalisation demandée. En effet, s’il y a dans la plupart des cas des panneaux annonçant leur présence, ces dos d’ânes ne sont que rarement peints pour faciliter aux conducteurs leur repérage. Ainsi, beaucoup d’automobilistes, ne voyant pas le panneau pour une raison ou une autre, sont surpris, trop tard, par ces ralentisseurs. Et comme ces ralentisseurs ne répondent que rarement aux normes, le choc est inévitable ne serait-ce que pour le véhicule, quand le freinage brusque, inévitable dans ces cas de figures, n’expose pas à une percussion par le véhicule suivant. Un taxieur habitué de cette route nous dira : «Effectivement, les dos d’ânes sont très utiles, surtout que les villages que cette route longe, ont connus, par le passé, les affres de l’absence de ces ralentisseurs. Il ne se passe pas un jour, sans qu’en entende parler d’une voiture qui percute un enfant. Mais si ces ralentisseurs s’imposaient, il n’en demeure pas moins qu’il faille les réaliser comme il se doit, ce qui n’est pas souvent le cas. Présentement, ces modérateurs posent vraiment problème, surtout en hiver où on les distingue très mal, ainsi que la nuit. J’ai vu plusieurs voitures y laisser leur pare-choc». Il faut donc que les concernés se penchent sur ce problème», dira-t-il.

Youcef Ziad