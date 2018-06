Sept enfants circoncis

Par DDK | Il ya 8 minutes | 1 lecture(s)

L'association El Ihsan de Tafoughalt, dans la commune d'Ait Yahia Moussa, nouvellement créée, a organisé, lundi dernier, une campagne de circoncision collective au profit de sept enfants du village. «Pour le moment, nos moyens ne nous permettent pas d’élargir l'opération en dehors de Tafoughalt. C'est pour la première fois que nous organisons une campagne de circoncision d’enfants nécessiteux et démunis, en attendant d'autres actions de solidarité avec les autres couches de la société», dira M. Said Demiche, en sa qualité de secrétaire général de la dite association humanitaire. Pour un autre interlocuteur, membre d'El Ihsan, M. Farid Zabat, c'est grâce aux bienfaiteurs qu'ils ont pu concrétiser cette opération. Avant-hier, tout a été prévu et organisé par les membres de l'association afin d'accompagner les enfants à un cabinet médical privé à Draâ El-Mizan. A chaque fois qu'un enfant est circoncis, des youyous fusent dans la salle d'attente. «Je ne m'attendais vraiment pas à ce que mon fils soit circoncis de sitôt. J'étais contactée par les membres de l'association qui m'ont demandé de faire d'abord un bilan médical à mon enfant, puis, ils m'ont donné la date du 4 juin», répondra une mère de famille approchée pour connaitre ses impressions au sujet de ce geste ô combien symbolique de la part des membres d'El Ihsan. «En plus des frais de l'acte chirurgical, nous avons pris en charge les bilans médicaux des enfants. Nous leur avons acheté des tenues et nous leur avons même offert des cadeaux. Ils sont très contents, tout a été mis en œuvre pour réussir cette opération», dira encore le secrétaire général de l’association. Pour ce dernier, ce n'est qu'un début. «Nous envisageons à l'avenir d'autres actions de solidarité avec les familles démunies. Notre association n'a été créée que depuis trois mois. Avec notre président M. Massinissa Sellami, nous avons tracé tout un programme», conclura M. Said Demiche. Une réelle ambiance de fête a régné durant toute l'opération.

A. O.