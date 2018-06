Les parents d'élèves protestent

Par DDK | Il ya 57 minutes | 81 lecture(s)

L'association des parents d'élèves de l’école primaire Aït Youcef Mohand, située au centre-ville de Fréha, est montée au créneau, pour «dénoncer la situation qui prévaut au sein de l’établissement».

Le principal problème de cette école est la double vacation, due au manque de classes pédagogiques, quatre au total. Ce qui indispose les parents d'élèves, contraints d’attendre leurs enfants à leur sortie des classes, à 10 heures, puis à midi, et enfin dans l’après-midi. Le porte-parole de ladite association affirme: «Le principal problème est la double vacation. Nous avons un manque de quatre classes qui risque de s’alourdir à la rentrée prochaine, vu le nombre croissant des élèves, surtout avec la réception, pour bientôt, de plus de quatre cents logements. Ce qui augmentera considérablement le nombre des élèves au sein de cet établissement, sachant que la double vacation a déjà atteint ses limites». Abondant dans le même sens, M. Aït Aïder déclare: «La surcharge des classes et les va-et-vient des parents d'élèves ainsi que le manque de sécurité sont les difficultés quotidiennes auxquelles font face et les élèves et les parents. Cela sans parler de l'éloignement de la cantine scolaire, car il faut traverser deux rues pour y arriver. Ce qui constitue un danger pour les écoliers». Sur place, il a été constaté que cette école primaire compte treize classes, dont deux récemment réceptionnées. Aucune salle des professeurs n’est par ailleurs disponible. Le problème de la sécurité soulevé par les parents, engendré, essentiellement, par les va-et-vient des familles occupant des logements de fonction au sein de l’école, inquiète au plus au haut point les parents, sachant que le portail de l’école demeure la plupart du temps ouvert. Renseignement pris, il s'agit en majorité d’anciens enseignants de cet établissement à la retraite, mais aussi de familles n’ayant jamais exercé au sein de cette école, ni même dans domaine de l’éducation. En résumé, tous ces problèmes influent négativement sur la scolarité des enfants, ce qui inquiète profondément l’Association des parents d’élèves. Ces derniers, après maintes démarches et interpellation des autorités locales, ont fait appel à l’APW de Tizi-Ouzou. La commission de l’Assemblée populaire de wilaya, chargée de l’éducation, s’est déplacée, jeudi dernier, sur les lieux en compagnie de l’exécutif communal, pour faire le point sur la situation. Il a été convenu de créer une commission mixte entre les élus APW et les membres de l’Assemblée communale, pour trouver les solutions idoines à cette situation. Contacté, le maire de Fréha, M. Azizi, confirme: «On a décidé de créer une commission pour le suivi de ce dossier, afin d’assurer une rentrée scolaire prochaine dans les meilleures conditions. En sus de construire d’autres places pédagogiques, nous allons nous approcher des occupants des logements de l’école en vue de trouver une solution».

M. I. B.