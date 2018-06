De nouveaux locaux pour le service biométrique

Par DDK | Il ya 56 minutes | 75 lecture(s)

Pour assurer un meilleur cadre de travail aux fonctionnaires de l’APC, notamment ceux chargés de délivrer les documents biométriques et les cartes grises, un nouvel espace leur a été ouvert pour accueillir les administrés de la commune. Il s'agit, en fait, d'un plan de déménagement vers un nouveau bloc administratif, constitué de quatre étages. Ainsi, après le redéploiement du personnel relevant du service de l’urbanisme, un nouveau dispositif a été mis en place, au premier étage, pour délivrer, dans de bonnes conditions, les passeports, les cartes d'identité, les permis de conduire et les cartes grises. Les nouveaux bureaux et les moyens mis à la disposition des fonctionnaires répondent largement aux normes exigées pour mettre à l'abri les agents de l'administration de toute pression. Les anciens locaux situés au rez-de-chaussée de l’actuelle mairie ont été ainsi libérés pour servir de bureaux aux agents de l'état civil. A cet effet, selon la vice-présidente de l'APC, chargée de l'organisation de l'administration communale, «d'autres plans de redéploiement du personnel interviendront pour sortir définitivement de l'état de l'exiguïté auquel sont soumis depuis des années les services communaux». En ce sens, il faut savoir que pour la première fois, la commune disposera d'une salle d'archives communale pour assurer une préservation des documents administratifs. Ces efforts, faut-il le signaler, ont tardé à se traduire sur le terrain, en raison des difficultés rencontrées par la collectivité pour achever à temps le nouveau bloc administratif, jouxtant le siège de l'APC. Les changements opérés ne peuvent que constituer un pas pour améliorer, un tant soit peu, les conditions de travail des élus et des fonctionnaires, obligés présentement à «cohabiter» ensemble dans des bureaux peu spacieux, en attendant l'autre opération de déménagement d'autres services, toujours vers le nouveau bloc administratif.

Merzouk Haddadi.