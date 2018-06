Le cimetière des martyrs nettoyé

Par DDK | Il ya 57 minutes | 88 lecture(s)

à l’appel de l’association environnementale Tafrara, une opération de nettoyage du cimetière des martyrs de la ville d’Azazga a eu lieu dernièrement. Elle n’a pas manqué de drainer un nombre appréciable de bénévoles, parmi eux les membres du comité local du Croissant-rouge algérien. En sus de récurer les lieux, en les débarrassant des immondices et autres herbes sauvages qui les ont envahis, les volontaires ont procédé à la plantation de plusieurs variétés d’arbres et d’arbustes dans différents coins de la ville. Cette louable initiative des amis de la nature a pour but de redonner à certains lieux leur image d'autan, mais aussi d’offrir aux façades de la ville une belle vue, selon les bénévoles. «Il faut dire que ce genre d’action est devenu une tradition pour les membres de l'association qui travaillent à longueur d’année, dans l’optique d’embellir la ville et de préserver les espaces verts de la commune d'Azazga», nous dira le président de l’association Tafrara.

A Iber.