Circoncision collective pour 72 enfants

Le comité local du Croissant rouge algérien a organisé une grande opération de circoncision au profit de 72 enfants, issus de familles nécessiteuses des deux communes de la daïra de Maâtkas. C’est depuis avant-hier jeudi que les enfants, répartis sur des groupes, se font circoncire, au niveau de plusieurs centres hospitaliers, mais aussi dans des cliniques privées de la wilaya. L’opération s’étalera jusqu’à mercredi prochain. Autrement dit, tous les garçons seront circoncis avant la fin du mois sacré de Ramadhan. Ainsi, les hôpitaux de Tizi-Ouzou, Boghni et Draâ El-Mizan et des cliniques privées participent activement à cette action de bienfaisance. Dans le même sillage, il est prévu une grande cérémonie du «Henné», au niveau de l’école primaire Tekkour Mohamed, du chef-lieu de daïra où, en plus d’un gala qui sera animé par des artistes du cru, des cadeaux seront remis aux enfants. Un tas d’autres festivités liées à cet heureux événement se dérouleront en présence des autorités locales et des représentants de la société civile. Tout le mérite revient donc à ces jeunes du comité local du Croissant rouge algérien qui n’a ménagé aucun effort procurer de la joie à ces enfants issus de familles nécessiteuses.

Amayas Idir