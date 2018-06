Par DDK | Il ya 27 minutes | 1 lecture(s)

L’Association du développent durable et de l’environnement de Tadmaït, à 18 km à l’Ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, a organisé, en collaboration avec le comité de village de Tazmalt et l’APC, un volontariat pour nettoyer le cimetière Thala, sis au chef-lieu. Ainsi, les membres de ladite association et d’autres bénévoles se sont attelés, durant la journée de vendredi dernier, à récurer les lieux, en les débarrassant des ronces et autres herbes folles qui les avaient envahis. Munis d’outils de travail (faucilles, pelles…), les bénévoles se sont donné rendez-vous, tôt la matinée, devant le jardin public du chef-lieu, avant de prendre la direction du cimetière en question, pour entamer leur opération. «Nous avions entamé le nettoyage et l’entretien de cet endroit au début du mois dernier, car la superficie de ce cimetière est grande. Nous voulions éliminer étape par étape toutes les herbes qui poussent ça et là à travers les allées de ce lieu et entre les tombes», dira l’un des participants à cette opération. Et d’ajouter : «Notre objectif, c’est d’inscrire dans la continuité ce genre d’actions et d’encourager les jeunes à y prendre part, afin de sauvegarder nos traditions, fondées sur la solidarité». Au finish, une quantité importante de déchets et d’herbes sauvages a été collectée et mise dans des sacs-poubelle. A l’aide d’un camion affrété par l’APC, ces derniers ont été acheminés vers la décharge publique de la localité. Au terme de cette action, la population locale n’a pas omis de saluer les bénévoles.

Rachid Aissiou