Circoncision de 15 enfants

En collaboration avec trois autres associations locales, activant dans divers domaines, l’association Chifa a organisé une cérémonie de circoncision au profit de 15 enfants, à Tamassit (Aghribs). C’était, jeudi dernier, au CEM Omar Yermeche. Ainsi, l’association organisatrice et des bienfaiteurs ont réussi leur parti, avec à la clé une organisation irréprochable. Les bambins, qui subiront l’acte chirurgical mercredi prochain, soit lors du 27e jour du Ramadhan, affichaient, tous, une mine joyeuse et des sourires larges. Ils ont été égayés par les différentes activités artistiques et ludiques qui leur ont été dédiées. Celles-ci ont été animées par des jeunes de la région, parmi lesquels Lani Rabah, Chérif Douzane, Amokrane Izoumal et le magicien Aziz. Invité à prendre la parole, l’imam de la mosquée du village, a, après avoir récité quelques versets du saint coran, rendu hommage aux bienfaiteurs et organisateurs de cet évènement, qui a procuré de la joie et du bonheur à des enfants issus de familles démunies. Il faut dire que la cour du CEM s’est avérée exiguë pour contenir toutes les familles conviées à cette cérémonie. En effet, enfants, jeunes et moins jeunes ont afflué vers cet endroit, pour assister à la soirée programmée pour l’occasion, mais aussi pour apporter leurs contributions et soutenir l'action louable. Un moment fort en émotion, marqué par des valeurs d’entraide. A noter que l’acte de circoncision des 15 enfants aura lieu à ’hôpital d’Azeffoun.

A Iber.