Le centre-ville sans éclairage public

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Depuis plusieurs semaines, la ville des cigognes est plongée dans une semi-obscurité. Plusieurs lampadaires ont cessé de fonctionner. «L’acquisition des lampes et autres matériels demande du temps. Nous sommes au stade de finalisation du marché et les lampadaires se rallumeront dans les prochaines heures !», explique un élu. Cette situation qui dure depuis un certain temps exaspère au plus haut point les citoyens et les commerçants. Le boulevard colonel Amirouche, la rue de la Liberté, une partie de la cité Caper, le village Mouldiwane du côté Est, certaines rues du village Aïn Faci, entre autres, sont tous dans le noir. A peine quelques lampes éclairent certains endroits très réduits. Les commerçants dénoncent : «Le noir ne profite qu’aux malfaiteurs. Nous appelons les élus à réagir», nous dira un commerçant du centre-ville.

M. A. Tadjer