Du gazon synthétique pour le stade communal

Par DDK | Il ya 26 minutes | 1 lecture(s)

Le stade communal de Béni Aïssi, à environ 10 km au Sud-est de Tizi-Ouzou, est l’une des rares infrastructures sportives que compte la municipalité. Seulement, sous équipé et délabré, il représente un danger pour les amateurs du sport qui s’adonnent à leur passion sur son terrain en tuf. «Nos enfants jouent sur une aire dangereuse. Ce qui risque à la longue de leur provoquer des blessures», s’alarme un père de famille, qui, comme l’ensemble des habitants, n’a pas cessé de multiplier les appels en direction des autorités municipales sur l’impératif de réhabiliter le stade communal, l’un des seuls espaces de loisir de la région, en vue d’offrir des moments de détente à la masse juvénile. Et leur appel semble avoir trouvé un écho, puisque le premier magistrat de la commune, Aïssi Berchiche El Hayouni, a évoqué cette doléance lors du conseil de wilaya. Le wali Mohamed Boudarbali a donné son accord pour aménager ledit stade en le dotant d’un gazon synthétique. L’on apprendra que l’avis d'appel d'offres sera lancé incessamment. Une fois l’opération de pose de gazon synthétique finalisée, les jeunes, notamment les sportifs, ne pourront que s’en féliciter. «On organise souvent des tournois inters-villages. Une pelouse artificielle ne peut que nous réjouir et améliorer les conditions de jeu. Ce projet sera de tout bénef pour la masse juvénile, notamment les amoureux du foot», s'exprime un amateur du foot, qui espère toutefois que l’entame des travaux interviendra sous peu.

Lyes Mechouek